«Leaving the party». Мнение в Британии о выходе из Евросоюза

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13 марта 2020, 21:51 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Великобритания празднует Брексит, фото соцсети

Наступивший 2020-й многим принёс смерть, раскол и разорение. Пока что это далеко не пустые пессимистичные выводы, а неоспоримый факт. Для Великобритании этот год стал решающим в плане вопроса о выходе из Евросоюза. Проблема «Брексита» обсуждалась уже довольно давно, и лишь в январе в вопросе о ситуации поставили точку.

9 января 2020 года в третьем чтении Палаты Общин было принято решение о полном выходе Великобритании из ЕС. Палата Лордов не поддержала законопроект и даже попыталась его отсрочить, но ничего из этого путного не вышло. Очень многие жители страны были с этим не согласны. Однако они были вынуждены остаться со своим мнением. 22 января Парламент официально принял законопроект, а спустя день его подписала Елизавета II. Спустя ещё несколько дней были получены подписи премьер-министра Бориса Джонсона и высших членов Еврокомиссии. 1 февраля Британия вышла из Евросоюза, и проект «Брексита» увенчался успехом. Члены ЕС одобрили решение соседствующей державы.

Но что же думают об этом сами жители островов? История Британии насчитывает целые тысячелетия. Первые государства там возникли ещё задолго до прихода римлян. У народов, проживающих в этих землях, весьма древняя история. Раньше там обитали в основном кельты, потом стали проживать римские поселенцы, а уже после них пришли саксы и викинги из пределов Скандинавии. Нынешняя Великобритания – это многонациональное крупное государство, насчитывающее не менее десяти народностей.

Ещё задолго до официальных референдумов о «Брексите» в Британии находились люди, считающие членство в Евросоюзе ошибкой. Некоторые даже заявляли, что Британская корона находится в полной зависимости от США, и что королям и королевам следовало бы покончить с «прислужнической» политикой по отношению к бывшим колониям. Эти агрессивные деятели поначалу не воспринимались всерьёз, но потом их движение усилилось. А вот жители Шотландии и Ирландии были всегда категорически против выхода Британии из ЕС. Всё из-за того, что это как-то обеспечивало им экономическую стабильность. По сведениям аналитиков, спустя определённое время после «Брексита» эти автономии могут вполне потребовать независимость, и хорошо бы, если не в стиле каталонцев. Не стоит забывать, что шотландцы как и ирландцы издавна стремились к созданию отдельного государства, и среди их населения всё ещё сохраняются те, кто помнят своих легендарных вождей из средневековья. Ирландцы так вообще не могут забыть того, что учинили британцы в 70-х годах ХХ века. ИРА до сих пор ещё считается непобеждённой организацией экстремистов. В любом случае ситуация в Великобритании всё ещё полна сложностей. Экономические последствия «Брексита» могут отрицательно сказаться на развитии страны. Уровень ВВП вполне может потерять более 2% от общего объёма уже в это десятилетие.