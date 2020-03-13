Глава МВД Австралии Питер Даттон госпитализирован с диагностированным у него коронавирусом

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13 марта 2020, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон госпитализирован после того как прошел тест на новый вирус COVID-19 и у него коронавирус выявлен. Глава МВД Австралии написал в Twitter, как утром после пробуждения почувствовал недомогание - болело горло и поднялась температура.

Он сразу обратился в министерство здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем медики сообщили ему, что тест оказался положительным.

Австралийские СМИ пишут, что недавно Питер Даттон ездил в США на встречу представителей альянса спецслужб Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия).

В Америке он встречался с генеральным прокурором США Уильямом Барром и дочерью президента Дональда Трампа Иванкой Трамп.

У мэра Майами Суареза диагностирован коронавирус после встречи с президентом Бразилии Болсонару.

Бразильский президент уверяет, что он здоров.