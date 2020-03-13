В Европе ограничили поминки и свадьбы из-за коронавируса

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13 марта 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

Итальянское правительство запретило похоронные процессии из-за коронавируса. Изначально кажется, что власти перестарались с профилактическими мерами, однако решение имеет под собой серьёзную почву.



Раньше с усопшими можно было прощаться в церквях, проводить отпевание. Сейчас разрешено приглашать священника только для совместного чтения молитвы. Присутствующие на похоронах люди должны соблюдать дистанцию и не контактировать с родственниками покойного, даже для выражения скорби.



В Англии семья мужчины, который умер от коронавирса, не смогла полноценно организовать похоронную процессию. Все члены семьи после смерти родственника оказались на карантине, соответственно, проститься с усопшим попросту не получилось.



Ирландские похоронные службы выпустили рекомендации, согласно которым умерший от коронавируса человек должен быть незамедлительно захоронен, либо отправлен в крематорий.



Намного сложнее ситуация в Испании. Большинство ритуальных агентств просто отказываются от работы с усопшими от китайской пневмонии.



Организационные моменты похорон обсуждаются с родственниками только по телефону. Они не допускаются в морги, церкви. Помимо этого тела покойных должны транспортироваться в специальных мешках.



