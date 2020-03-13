В Европе ограничили поминки и свадьбы из-за коронавируса

Итальянское правительство запретило похоронные процессии из-за коронавируса. Изначально кажется, что власти перестарались с профилактическими мерами, однако решение имеет под собой серьёзную почву.
Раньше с усопшими можно было прощаться в церквях, проводить отпевание. Сейчас разрешено приглашать священника только для совместного чтения молитвы. Присутствующие на похоронах люди должны соблюдать дистанцию и не контактировать с родственниками покойного, даже для выражения скорби.
В Англии семья мужчины, который умер от коронавирса, не смогла полноценно организовать похоронную процессию. Все члены семьи после смерти родственника оказались на карантине, соответственно, проститься с усопшим попросту не получилось.
Ирландские похоронные службы выпустили рекомендации, согласно которым умерший от коронавируса человек должен быть незамедлительно захоронен, либо отправлен в крематорий.
Намного сложнее ситуация в Испании. Большинство ритуальных агентств просто отказываются от работы с усопшими от китайской пневмонии.
Организационные моменты похорон обсуждаются с родственниками только по телефону. Они не допускаются в морги, церкви. Помимо этого тела покойных должны транспортироваться в специальных мешках.
Аргументы Недели → Самое читаемое
НТВ добавил в «черный список» психолога, которая назвала внесение поправок в Конституцию «госпереворотом в прямом эфире»
Циничное замечание телеведущей «Россия 1», что ее планы под угрозой из-за «кашляющих и чихающих людей», не осталось без внимания