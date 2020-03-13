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В Таиланде для слонов играют на фортепиано и устраивают спа-процедуры

, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

В Таиланде для слонов играют на фортепиано и устраивают спа-процедуры
Фото: Pixabay

Сегодня, 13 марта, в Таиланде отмечают День слона. Там верят, что это животное приносит удачу.

Изображения слонов в Таиланде встречаются повсюду – от жилых домов до храмов. Еще бы! Ведь много веков они помогают местному населению выполнять самую тяжелую работу.

Еще одна немаловажная работа для слонов – развлекать туристов, приносящих стране огромную прибыль. Слоны и катают путешественников, и играют для них в футбол. Без них не обходится ни одно праздничное шествие.

Тайцы стараются отблагодарить своих помощников – хорошо кормят и устраивают им спа-процедуры. Для слонов даже существует специальная больница. После «выхода на пенсию» они попадают в «дом престарелых», где волонтеры играют для них на фортепиано.

РК
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