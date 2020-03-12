В Италии выразили россиянам благодарность за поддержку в борьбе с коронавирусом

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12 марта 2020, 20:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг Италии, pixabay.com

Министр-советник посольства Италии в России Гуидо Де Санктис в четверг, 12 марта, выразил от лица своего народа благодарность России за поддержку в связи с эпидемией коронавируса нового типа.

Дипломат отметил, что в последние дни лично получил множество звонков и писем от россиян, с которыми он не знаком, но которые, однако, выразили свою солидарность и поддержку народу Италии в непростые времена. Гуидо де Санктис уточнил, что все становится проще, когда люди поддерживают друг друга.

Ранее сегодня правительство РФ приняло решение в связи с распространением коронавирусной инфекции приостановить пропуск через государственную границу граждан Италии и иностранцев, которые приезжают с итальянской территории.