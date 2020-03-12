«Тысячи проблем и никакой надежды». О восстании в Ираке сегодня

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12 марта 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Метяжи в Ираке, twitter.com

Если Милан – город тысячи возможностей и тысячи проблем, то про Ирак можно сказать совсем иное. Эта страна давно уже превратилась в одну гигантскую катастрофу. Безработица и коррупция просто зашкаливает. Ворующие чиновники, отсутствие нормальной работы, нищета, низкий уровень жизни, терроризм и постоянные войны со всеми вокруг.

Пожалуй, в этой обстановке сломался бы даже святой, не говоря уже о простых смертных. Времена великой Персии прошли давно. Это во времена парфянских династий люди этой земли считались самыми могущественными во всём окрестном мире. Армии Парфии наносили поражения римлянам и кочевым племенам, и слава о них гремела не только на востоке, но и на западе. Но времена меняются. И сейчас Ирак – это одна из самых беднейших стран мира с катастрофическим уровнем жизни. Естественно, местным жителям надоела подобная ситуация. Они пережили множество бед на своём веку. В страшном ХХ веке им пришлось испытать на себе гнёт Саддама Хусейна, потом расцвет ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и попытка захвата нескольких территорий. И всё это время страдали в основном простые жители. А ещё и вечная проблема курдов, которая не решается веками.

Народные мятежи начались ещё с октября 2019 года. Недаром же эту серию антиправительственных выступлений в шутку именуют Новой Октябрьской революцией. Поначалу демонстранты призывали к борьбе с коррупцией. Но со временем это вылилось в открытое противодействие властям. Зазвучали призывы к отставке премьер-министра страны Адиля Абдул-Махди. Совсем скоро восставшие потребовали сменить всю правящую систему. В общей сложности за всю историю мятежа в Ираке пострадали 25000 человек. Более 700 было убиты в уличных столкновениях. Власти не стали идти на уступки народа, приказав силам правопорядка подавить очаги сопротивления. Восстания распространились не только на Багдад, но и почти на все окрестные города Ирака. Подобный кризис в этой стране продолжил разрастаться. К началу 2020 года по всей стране зазвучали ещё и призывы к уходу американских сил. Местные жители требовали вывода войск США с территории страны.

На данный момент ситуация не желает меняться, а только ухудшается. Ухудшение происходит не столько из-за уличных столкновений, сколько из-за распространения коронавирусной инфекции, пришедшей из Китая. Местные жители не желают соблюдать карантин и продолжают своё противодействие властям. Уличные схватки до сих пор идут. По словам самих мятежников, «злобная диктатура, царящая в современном Ираке, будет похуже всякой пневмонии». Что конкретно будет с этой страной в ближайшее время – никто точно не знает. Но прогнозы аналитиков звучат очень печально. Инфекция уже начала завоёвывать Иран и губить его населения. Ирак же находится совсем рядом, и массовые беспорядки в стране, могут лишь только ухудшить положение и привести к сильнейшей вспышке заболеваний.