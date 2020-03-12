«Сбежала Коза по имени Ностра»

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12 марта 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Бунты в исправительных учреждениях Рима и Милана, фото соцсети

Буквально несколько дней назад власти Италии объявили о полном карантине на территории всей страны. В отличии от ситуации в Китае, положение Италии только ухудшается. Заболевших всё больше и больше. Очень многие люди умирают от пневмонии. Хуже всего приходится лицам пожилого возраста и тем, у кого слабый иммунитет. С новой инфекцией не справляется даже современная итальянская медицина. Конечно есть и исцелённые, которым удалось справиться с болезнью. Но всё же количество заражённых продолжает расти.

Коронавирусная пандемия и последующая паника вызвали череду катастроф в итальянских тюрьмах. Начались бунты в исправительных учреждениях Рима и Милана. Тюремные восстания зафиксированы и в других городах, вроде Неаполя, Алесандрии или Фордже. Представители криминальных синдикатов и их подручные, находящиеся в заключении, требуют немедленного освобождения. Их требования вылились в массовые бои с тюремной охраной. Дело дошло даже до применения огнестрельного оружия. Всё из-за того, что итальянские преступники узнали об акте Ирана об освобождении 70 тысяч заключённых. Иранское правительство испугалось за ситуацию со здравоохранением в тюрьмах и с тяжёлым сердцем выпустило всех на свободу. Новость об этом разнеслась по всему миру. А ведь смертность в Италии сейчас куда выше, чем в той же Персии.

Недавно прошла новость о массовом побеге заключённых из тюрьмы в Фодже. Больше 50 человек сбежало из исправительного учреждения. Случились столкновения и в тюрьмах Модены, закончившиеся серьёзными травмами. Власти опасаются, что в скором времени подобных ситуаций будет больше. Что бы кто ни говорил, а Италия сейчас находится действительно в тяжёлом положении.