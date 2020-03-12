Коронавирус в Скандинавии. Сводки с Севера

Аргументы Недели → В мире 13+

12 марта 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

И на родину древних викингов тоже приходят лихие времена. Например, сегодняшнюю ситуацию в странах Скандинавии едва ли можно назвать благополучной. Зловредный вирус из Китая добрался даже туда. Заражённые есть в Дании, Швеции, Норвегии и даже в Финляндии. Однако всеобщий карантин власти пока не объявляют. Никакие границы пока что не закрыты, и в эти страны можно спокойно путешествовать.

Но всё же ситуация с коронавирусом потихоньку ухудшается. На данный момент в каждой из этих стран находится по сотне заболевших. С каждым днём число заражённых возрастает. По недавним сведениям, болезнь протекает у этих людей в лёгкой форме, и сами заболевшие никак не опасаются за своё здоровье. Они сохраняют позитивное отношение и надежду на быстрое выздоровление. И это не удивительно, ведь жители нордических стран, как правило, очень закалённые, и их не берёт «ни дождь, ни снег» в прямом смысле. Если ненадолго окунуться в древность, то можно вспомнить, какие здоровые эти люди были даже во времена средневековья, когда антисанитария считалась нормой для Европы. Жители Севера издревле обладали просто идеальным здоровьем, которому многие завидовали. А ещё у них весьма высокий уровень жизни и здравоохранения.

Несмотря на то, что коронавирусная ситуация в Скандинавии не слишком плоха, как в центре Европы, власти России всё же советуют туристам воздерживаться от поездок в те регионы. Ведь кто знает, что может случиться буквально на следующей неделе. Ещё в начале января инфекция Covid-19 гуляла только по Ухани, а уже в феврале она полностью вырвалась на свободу и начала распространение по всем государствам мира. Никто точно не может дать гарантию, что в Скандинавии коронавирус остановит шествие и полностью исчезнет. Всё может быть. Никто не застрахован от подобных несчастий.