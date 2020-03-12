Министр финансов Эстонии винит во всех проблемах коронавирус

Аргументы Недели → В мире 13+

12 марта 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил, что из-за коронавируса страна вошла в фазу нового экономического кризиса.

По словам Хельме, «цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года».

Сейчас в Эстонии число заболевших коронавирусом достигло 13 человек. Дешевое до сих пор средство для дезинфекции рук аптеки предлагают по 92 евро за литр, из-за инфекции отменяются мероприятия, сообщает «Свободная пресса».

«И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение», – заявил Хельме в интервью одному из местных телеканалов, добавив, что предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать.

По словам министра, Запад попал в более сложную ситуацию, чем во время кризиса 12-летней давности. Об этом, по версии Хельме, говорят долговая нагрузка, безработица и ухудшение конкурентоспособности.

Правда, каким образом на все это влияет коронавирус, министр финансов Эстонии так и не ответил.