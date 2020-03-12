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Появилось видео обстрела базы коалиции в Ираке, где погибли трое военных

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Появилось видео обстрела базы коалиции в Ираке, где погибли трое военных
Фото: pixabay.com

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвали наказать виновных в обстреле военной базы Таджи в Ираке, в ходе которого погибли трое военнослужащих коалиции во главе с США, еще 12 человек получили ранения.

«Госсекретарь США Майк Помпео поговорил с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом с целью обсудить нападение на иракскую военную базу Таджи, в результате которого есть жертвы среди США, Великобритании и других стран … они осудили все нападения на военнослужащих коалиции, поддерживающих усилия правительства по борьбе с террористами», - сообщили в пресс-службе госдепартамента США.

При этом СМИ опубликовали видео ракетного удара по базе Таджи в Ираке в среду, 11 марта. По данным коалиции, было выпущено 18 ракет класса «Катюша», а самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах.

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