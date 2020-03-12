«У экспертов есть три сценария», Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 триллиона

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12 марта 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 триллионов, предупредили эксперты Bloomberg. Они рассматривают три сценария возможного развития действий.

При позитивном Китай оперативно возьмет под контроль вспышку заболевания и оправится от его последствий во втором квартале. Тогда влияние на мировую экономику может оказаться сдержанным.

При втором варианте развития событий Китай не сможет быстро справиться с коронавирусом. Помимо этого вспышки, которые произошли вне КНР, а также распространение заболевания в Японии, Франции и Германии, скорее всего, нанесут ущерб экономикам этих стран. Эксперты считают, что при этом сценарии рост экономики замедлится до 2,3% в 2020 году.

Третий сценарий подразумевает масштабные вспышки заболевания во всех странах, в которых сообщали о случаях заражения, в том числе в Британии, США, Канаде, Индии и Бразилии. Из-за этого рост всех десяти крупнейших мировых экономик замедлится, так как они бросят силы на борьбу с распространением вируса. При этом сценарии рост глобальной экономики в 2020 году упадет до 1,2% Наконец, самый негативный сценарий подразумевает глобальную пандемию. Тогда мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, а ее рост за год сведется к нулю, кообщает канал "Пульс".