«Зажглись огни!». В Китае наблюдается улучшение ситуация с коронавирусом

Аргументы Недели → В мире 13+

12 марта 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

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Коронавирусная ситуация в Европе продолжает ухудшаться. Эпицентром распространения инфекции считается Италия. Там уже закрыли границы почти со всеми окрестными странами. Наложили ограничения и на авиасообщения. Ситуация по-прежнему тяжёлая. Не лучше и в государствах, вроде Испании и Франции. Смертность довольно высокая среди лиц пожилого возраста и людей со слабым иммунитетом.

Но пока Европа страдает от опасной пандемии, ситуация с коронавирусной инфекцией в Китае потихоньку становится лучше. Выявляется всё большее количество исцелённых от серьёзного заболевания. По последней статистике число вылечившихся в мире уже превышает 66000 человек. В Китае многие говорят о скорой остановке распространения инфекции Covid-19. Даже китайские пенсионеры в возрасте 60-70 стали уже чаще выздоравливать. Недавно излечился и 100-летний житель Китая, тем самым доказав превосходство «старой закалки». Начинается постепенное оживление предприятий. На улицах уже появляется чуть больше людей, чем в дни «расцвета» эпидемии. Жизнь начинает постепенную подготовку к возвращению в прежнее русло. По словам самих китайцев, они близки к полной победе над коронавирусной угрозой. Однако это ещё пока не точно. Главное – то, что начинается ослабление паники и массовой истерии. Ведь главной разрушительной силой в любой катастрофе является именно паника.

На сегодня вакцина уже в стадии тестирования, и уже в ближайшее время она может быть раскрыта общественности. Медики, работающие с больными коронавирусной инфекцией, воспринимаются как ветераны боевых действий и имеют особое уважение. Сейчас уже трудно поверить, что Китай прекращает быть эпицентром катастрофы. Ещё недавно все ужасались, глядя на жуткие репортажи из Уханя. Тысячи заболевших и десятки смертей вызывали панику у многих народов мира, наблюдающих по интернету за ситуацией в Хубэй. Тогда ещё никто не знал о масштабности разрастания пандемии. На данном этапе вирус давно вырвался за пределы Китая и теперь расширяет своё влияние по всему миру. Но возможно и в других странах скоро всё уладится, если карантинные меры будут более эффективными. Как говорится, поживём – увидим.