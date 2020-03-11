Минобороны РФ: в Сирии погиб российский военный

Аргументы Недели → В мире 13+

11 марта 2020, 21:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт Минобороны РФ

В Министерстве обороны РФ сообщили, что российский военнослужащий погиб в дорожно-транспортном происшествии на территории Сирии. Об этом стало известно в среду, 11 марта.

Согласно источнику, во время движения автомобиль Урал-4320 с авиабазы Хмеймими съехал в кювет и врезался в придорожную постройку. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность машины. Российский военный скончался на месте от полученных травм.

Кроме того, начальник городской полиции сообщил, что еще погибли два сирийских солдата, а два россиянина получил ранения в результате ДТП в окрестностях города Тартус.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате столкновения автомобилей на трассе в Краснодарском крае.