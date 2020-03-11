Лондонский суд наложил арест на недвижимость семьи Назарбаевых

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11 марта 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

Суд Великобритании наложил арест на дома, квартиры, принадлежащие семье дочери экс-президента Казахстана Назарбаева. Дочь Даригу обязали доказать законность приобретения в Англии недвижимости.



Особняк имеет бассейн, кинотеатр. Он расположен на одной из самых дорогих улиц английской столицы. Помимо этого дочери и внуку Назарбаева принадлежит дом и большая квартира. По предварительной версии, совокупная стоимость элитной собственности составляет порядка 100 миллионов долларов.

Члены семьи экс-президента Казахстана оспаривают решение суда, считая, что стоимость имеющейся недвижимости намного больше, чем указано следственными органами.



Семья Назарбаева уже не первый раз фигурирует в сводках правовой системы Англии. Несколько недель назад внук Нурсултана Назарбаева укусил сотрудника английской полиции. Также он находился на принудительном лечении в клинике для наркозависимых людей.



Если члены семьи Назарбаевых смогут оспорить судебное решение, тогда им не придётся доказывать происхождение финансовых средств. Если этого не получится, то дома, квартиры и особняки будут конфискованы в пользу государства.



