Молдавия уходит из сферы влияния России

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11 марта 2020, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]

Политическая элита Молдавии создаёт новый альянс, вектор внешней политики которой будет направлен не в сторону России. Прозападные демократы в настоящее время имеются практически во всех правительственных структурах государства.



России в этих условиях придётся уступить место западным странам. При этом русское образование будет уходить из школ, а армия приобретёт натовский формат.



Население настроено против действующей власти, так как, по мнению народа, из бюджета и банков страны были украдены значительные суммы денег. Власть обещала их вернуть, однако этого не произошло. Все финансовые проблемы государства легли на плечи налогоплательщиков. Новый политический альянс может привести к государственному перевороту. На сегодняшний день встал вопрос о возможном проведении досрочных парламентских выборов.



