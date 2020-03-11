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11 марта 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Кандидат в президенты США Джо Байден, globallookpress.com, © ImagePressAgency/face to face

Джо Байден опередил по предварительным результатам праймериз демократа Берни Сандерса. В ноябре он собирается бороться с Дональдом Трампом за должность президента США. Его успех можно гарантировать.

С приходом Дональда Трампа к власти в США начались большие политические, экономические и социальные изменения, которые привели к критике его государственного управления. В конце концов, практически вся культурная и властная элита Америки отвернулась от него, выражая недовольство его устаревшими и слишком радикальными взглядами. За время прибывания у власти Трамп чуть было не лишился всего, оказавшись затянутым в процесс импичмента. Именно поэтому легко спрогнозировать его поражение на грядущих президентских выборах: уж слишком испортилась его политическая репутация.

Однако не только проигрыш Дональда Трампа, но и победу его главного оппонента теперь можно определить со стопроцентной вероятностью. Джо Байден, главный соперник действующего президента, уже давно зарекомендовал себя, как единственно верную альтернативу республиканцу. По результатам праймериз, Байден одолел своего главного соперника, демократического социалиста, Берни Сандерса, забрав львиную долю голосов. Это фактически уже гарантирует, что именно Джо Байден отправится бороться за президентское кресло с Дональдом Трампом 4 ноября 2020 года. Да, ещё не известно, как пройдут следующие праймериз, назначенные на 17 марта, но уже сейчас можно наблюдать, какому именно кандидату в Штатах отдаётся предпочтение. Несомненно это осознал и сам Байден: он уже успел поблагодарить Сандерса за участие и обозначил, что они находятся по одну сторону баррикад. Так он скорее всего попытался убедить преданную Сандерсу аудиторию, что она ничего не теряет.

Берни Сандерс, globallookpress.com, © Wang Ping

Трамп, кстати, действительно опасается (и не зря) конкуренции с Байденом, о чем говорит его политическое и внеполитическое соперничество с кандидатом. Оно же чуть было не привело Трампа к импичменту. А излишняя эмоциональность действующего президента после новости о том, что Байден примет участие в выборах, лишь иллюстрирует его сильный испуг. Такую запись, например, он оставил в своём Twitter-аккаунте:

«Добро пожаловать на гонку, Сонный Джо. Я только надеюсь, что у вас достаточно интеллекта, что давно под сомнением, чтобы с успехом провести первичные выборы. Это будет неприятно – вам придётся иметь дело с людьми, у которых голова забита действительно больными и безумными идеями. Но если у вас получится, увидимся у стартовых ворот!»

Кто такой Джо Байден?

Джо Байден в разное время занимал разные должности, но наиболее заметные в его политической карьере – это должность 47-го Вице-президента США, в которую он вступил одновременно с Бараком Обамой, и должность сенатора от штата Делавэр (на посту представителя штата он пробыл 35 лет). С 2014 по 2016 курировал взаимоотношения с Украиной. Именно его широкий опыт работы сенатором и близкий контакт с предыдущим президентом Америки сформировали его безупречную репутацию. Что же касается Украины, то тут все, наоборот, играет против Байдена: скандалом с давлением на следствие, в котором он оказался замешан, решил воспользоваться Дональд Трамп, что тоже не сыграло ему на руку.

Барак Обама и Джо Байден, фото соцсети

В 2016 году Джо Байден уже пытался баллотироваться на пост президента США, но ему пришлось снять свою кандидатуру из-за потрясения смертью сына Бо, который погиб от рака головного мозга. В тот момент Барак Обама не заявлял о своей поддержке кандидатуры Байдена, как не заявляет и теперь. Однако это не говорит о том, что Обама не доверяет Байдену, он фактически просто отказался от политической рекламы демократов, не поддержав и Хиллари Клинтон. И, тем не менее, то, что Байден проработал столько лет с Бараком Обамой, любимым президентом в США на сегодняшний день, уже говорит о многом. Избиратели видят в Байдене продолжателя политики Обамы, что означает возвращение развития страны в «правильное» для многих американцев русло. Именно этот факт и подпитывает успешное продвижение Джо Байдена в предвыборной гонке.

Украинский скандал и импичмент президенту США

Хантер Байден, сын Джо Байдена, достаточно спорная и скандальная личность, вокруг которой крутится множество неприятных историй: коррупция, наркотическая и алкогольная зависимость, незаконное лоббирование интересов США. Самая неприятная история отразилась и на политической карьере его отца, а связана она с украинской газовой компанией Burisma Holdings. С 2014 года, когда Джо Байден начал неофициально курировать отношения с Украиной, Хантер вступил в членство совета директоров организации.

сын 47-го Вице-президента США Хантер Байден, фото соцсети

А в это время бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин вёл антикоррупционное расследование против владельцев компании, а значит и против семьи Байденов, которая имела власть над всей Украиной. Этим Джо Байден и воспользовался, оказав давление на бывшего президента Украины Пётра Порошенко. Он шантажировал Порошенко приостановкой финансирования, если Шокин не будет уволен. Позднее Байден признавал, что такая ситуация имела место быть:

«Я сказал Порошенко: ты не получишь миллиард долларов. Ты не получишь миллиард. Я посмотрел на него и сказал: через 6 часов я улетаю, и если прокурор не будет уволен, ты не получишь деньги. И этот с***н сын был уволен»

По удивительному стечению обстоятельств, речь как раз шла о выдаче кредита Украине на анти-коррупционные расследования. Байден собирался её приостановить, если украинская сторона не решила бы вопрос с Виктором Шокиным. Он, по мнению тогда ещё вице-президента США Байдена, не был способен повлиять на расследование коррупционных преступлений в стране. Однако очевидно, что главный мотив – попытка спасти сына от очередного скандала.

Позднее, уже в 2019 году, в скандал вмешался Дональд Трамп. И вмешался примерно тем же методом. Из скандального телефонного звонка Владимиру Зеленскому становится ясно, что Трамп попытался надавить на Украину, чтобы расследование против Хантера Байдена возобновилось. В обмен на это он косвенно пообещал военную поддержку стране. Таким образом Трамп попытался разрушить репутацию своего соперника на выборах, но все сработало в обратную сторону. Попытка надавить на Зеленского легла в основу обвинений Трампу, которые привели его к процессу импичмента. И уже репутация Трампа была разрушена.

В победе Джо Байдена на данный момент сомневаться не стоит: он вышел сухим из воды и представляет собой мощную силу демократов США. А за демократами сегодня стоит вся американская элита. За элитой и народ. А народ – это избиратели, которые и поставят Байдена на место главы Штатов.