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Власти Таиланда ужесточили въезд для иностранных граждан 17 стран

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Таиланда ужесточили въезд для иностранных граждан 17 стран
фото: pixabay.com

Власти Таиланда ужесточили въезд в страну для иностранных граждан 18 стран, в том числе России. Из-за распространения коронавируса Министерство внутренних дел Таиланда отменило возможность оформления визы по прибытии в Таиланд.

Это касается граждан Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату.

Таиланд также отменил безвизовый режим для граждан Южной Кореи, Италии и уроженцев Гонконга.

Но, как уточнил руководитель службы маркетинга представительства по туризму Таиланда Константин Кинель, для российских туристов существует два возможных варианта посещения Таиланда: оформление визы по прибытии, решение о которой было принято ещё в 1999 году, и безвизовое пребывание до 30 дней на основании двустороннего соглашения между Россией и Королевством Таиланд. Кинель отметил, что соглашение никто не отменял, и оно продолжает действовать, - передает RT.

По словам эксперта, решение Министерства внутренних дел Таиланда о приостановлении визы по прибытии не влияет на россиян, потому что «всё ещё есть двустороннее соглашение».

В Таиланде коронавирусом заболели 59 человек. Один из них скончался, 34 выздоровели, остальные лечатся  в больницах.

Коронавирус диагностирован более чем в 100 странах мира. Под вопросом проведение Олимпиады в Японии. Церемония открытия ОИ-2020 в Греции пройдет без зрителей. 

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