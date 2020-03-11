Раскрыт способ воровства хакерами персональных данных с помощью тестов в соцсетях

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11 марта 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Хакер, Markus Brunner / globallookpress.com

Власти Австралии подали иск в Федеральный суд на Facebook за сбор личных данных более 300 тысяч граждан страны. Благодаря расследованию, начавшемуся в марте 2018 года после скандала с утечкой информации из соцсети через компанию Cambridge Analytica, стало известно, что профили австралийцев были выставлены на продажу для использования с целью «манипуляций во время избирательной кампании».

Основатель Facebook Марк Цукерберг уже потерял более 5 млрд долларов из-за снижения капитализации компании после утечки данных миллионов американских пользователей. Теперь и Федеральный суд Австралии может наложить штраф на соцсеть в размере 1,7 млн австралийских долларов (около 1 млн евро) за каждое серьезное или неоднократное вмешательство в личную жизнь через Facebook.

Как известно, Cambridge Analytica участвовала в большом количестве избирательных кампаний по всему миру – от США и Аргентины до Индии и Чехии, собирая данные и манипулируя мнением граждан через соцсеть. В самом Facebook знали о целях и методах работы Cambridge Analytica, но не препятствовали им.

Компания собирала информацию посредством тестов в сети, для прохождения которых нужно было указать свои персональные данные.

Многие люди любят проходить заманчивые тесты в соцсетях, чтобы узнать свой психологический, генетический портрет или «заглянуть в будущее», однако бывают обескуражены, поняв, что результаты подобных виртуальных исследований часто бывают сделаны «на скорую руку» и слабо проработаны. Дело в том, что почти все такие тесты – вирусные ловушки, с помощью которых хакеры фактически обманным путем воруют персональные данные, а пользователь становится объектом манипуляции, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».