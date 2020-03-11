Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Аргументы Недели → В мире 13+

11 марта 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Президент Турции Эрдоган, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сирийским властям мощным ударом, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе. Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей в Турции Партии справедливости и развития, заявил о стремлении Анкары превратить временное перемирие в Идлибе в постоянное.

По его словам, только мирные жители Идлиба впервые вздохнули свободно, и уже начались нарушения перемирия. Он надеется, что Россия будет сдерживать режим Башара Асада. "Но если слово не будет сдержано, то мы нанесем удар", — пригрозил Эрдоган

По итогам переговоров в Москве 5 марта Владимир Путин и Эрдоган приняли совместный документ, подтверждающий приверженность "астанинскому формату". Объявлено о введении режима прекращения огня в Идлибе и достигнута договоренность о совместном патрулировании трассы М4, которая находится под контролем боевиков.

Недавний визит в Москву президента Турции Реджепа Эрдогана на время ослабил напряжённость в Сирии. В Кремле достигнута договорённость о прекращении огня в Идлибе. Но все ли противоречия между нашими странами устранены?