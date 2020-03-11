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Туристки с Украины нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Туристки с Украины нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане
Станцы Рафаэля, Martin Jung/imageBROKER.com
На фреске Рафаэля Санти в Ватикане две украинские туристки нацарапали свои имена. Видеозапись, которая демонстрирует данный акт вандализма, была опубликована в сообществе "Италия для меня".
 
Автор ролика показал нацарапанные острым предметом на фреске Рафаэля в Папском дворце Ватикана слова: "Лена и Тамара с Винницы". Он отметил, что это проявление невежества и "самое ужасное, что можно сделать".
 
В комментариях возмущенного ценителя искусства поддержали пользователи соцсети. В частности, Olga Rovnyanskaya написала: "Отвратительный поступок!". Ekhtman Natalia в свою очередь задалась вопросом: "Куда охрана смотрела?".
ЕТ

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