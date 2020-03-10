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В США растёт количество наркоманов, алкоголиков и самоубийств

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

В США растёт количество наркоманов, алкоголиков и самоубийств

Американские эксперты попытались на фоне предвыборного процесса поднять тему сокращения продолжительности жизни в США. Люди стали больше пить, принимать наркотики, а также заканчивать жизнь самоубийством. В год от перечисленных проблем погибает более 150 тысяч американцев.  В основном это смерть от «отчаяния».  

Чаще всего под «уязвимую категорию граждан» попадают те, у кого нет даже среднего образования. Получается, что гибнет рабочий класс из-за низких доходов. Люди перестали создавать семьи, строить крепкие социальные связи.
США является государством с очень развитой системой здравоохранения. Однако эта система работает не на защиту пациента от проблем, а на государственный аппарат.

Образованное сословие Америки придумывает всё новые способы угнетения малообразованного населения.  В обществе нарастает страх и ненависть бедных по отношению к богатым людям. В правительстве США пытаются перестроить систему и избавиться от лишних рабочих рук «естественным путём». Такие же ценности Америка навязывает и другим государствам.

В России также происходит увеличение смертей от алкоголизма и «отчаяния». Продолжительность жизни сокращается, социальные гарантии уменьшаются, и желаний чиновников изменить эту ситуацию не ощущается.

ПВ

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