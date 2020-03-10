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Страны с более жёстким политическим режимом смогли притормозить коронавирус

, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Страны с более жёстким политическим режимом смогли притормозить коронавирус

Противостоянию серьёзной эпидемии в некоторых государствах мешают демократические права и принципы. Даже при наличии качественной медицины не все страны способны полноценно проводить карантинные мероприятия.

К примеру, в Израиле руководство страны привлекает для борьбы с эпидемией армию. Всех туристов, прибывающих из потенциально опасных государств, помещают на карантин. Помимо этого отменено множество авиарейсов. Ради общественного блага израильское общество согласилось на крайние меры.

В Италии несколько другая картина. После того, как в стране началось распространение вируса, власти приняли решение о закрытии школ и общественных заведений.  В результате люди восприняли это как отпуск и каникулы и начали активно проводить время. Из-за этого количество заболевших увеличилось в сотни раз.

Перемещения людей не отслеживаются не только в Италии, но и в Европейском Союзе. Ирландия отказалась отменять массовые мероприятия, хотя руководство ЕС рекомендовало отказаться от всех праздников, связанных с массовыми шествиями, гуляниями и т.д.

Государства Европы пытаются соблюсти баланс между тем, что разрешено делать и тем, на что согласятся граждане. В итоге все меры борьбы с распространением коронавируса сводятся к нулю.

Страны с более жёстким политическим режимом смогли притормозить эпидемию.

ПВ

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