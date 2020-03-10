Всю Италию закрывают на карантин

//В мире 13+

10 марта 2020, 06:08 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Это информация пришла несколько минут назад. Ее передала мне латвийский публицист Алла Березовская. Родственница моей коллеги уже давно живет в Италии и то, что происходит знает не с чужих слов.

«Час назад нам объявили экстренную новость: вся территория Италии закрыта на карантин! Запрещено перемещаться за исключением – работа, болезнь, покупки продуктов. Запрещено выходить группами на улицу, сидеть компаниями в барах, кафе. Отменены все спортивные мероприятия.

В стране уже более 8 тысяч заболевших, 463 человека умерли. Некоторые легкомысленные молодые итальянцы, несмотря на все запреты, сумели вырваться и выехать из зараженной зоны. Их задерживают с помощью полиции, штрафуют и возвращают домой. Каждый вечер по ТВ нам зачитывают новые правила и ограничения. Большинство сознательных граждан запаслись продуктами, работают дома и стараются пореже выходить на улицу. Я уже неделю работаю не в офисе, а дома дистанционно. Запаслась продуктами и вином. Надеюсь, что коронавирус не страшен. Похоже, что мы все теперь будем жить, как в Северной Корее – закрыли всю территорию страны. Но мы не падаем духом! Итальянцы народ с прекрасным юмором! Самая «ходовая» шутка сейчас в Милане (на запрет посещать кафе) – «Тайная вечеря» да Винчи и совсем пуста! Надеемся, что Италия выздоровеет!»