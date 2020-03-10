Все новости >>

//В мире 13+

Всю Италию закрывают на карантин

, 06:08 [ «Аргументы Недели», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Всю Италию закрывают на карантин
Фото: соцсети

Это информация пришла несколько минут назад. Ее передала мне латвийский публицист Алла Березовская. Родственница моей коллеги уже давно живет в Италии и то, что происходит знает не с чужих слов. 

«Час назад нам объявили экстренную новость: вся территория Италии закрыта на карантин! Запрещено перемещаться за исключением – работа, болезнь, покупки продуктов. Запрещено выходить группами на улицу, сидеть компаниями в барах, кафе. Отменены все спортивные мероприятия.

В стране уже более 8 тысяч заболевших, 463 человека умерли. Некоторые легкомысленные молодые итальянцы, несмотря на все запреты, сумели вырваться и выехать из зараженной зоны. Их задерживают с помощью полиции, штрафуют и возвращают домой. Каждый вечер по ТВ нам зачитывают новые правила и ограничения. Большинство сознательных граждан запаслись продуктами, работают дома и стараются пореже выходить на улицу. Я уже неделю работаю не в офисе, а дома дистанционно. Запаслась продуктами и вином. Надеюсь, что коронавирус не страшен. Похоже, что мы все теперь будем жить, как в Северной Корее – закрыли всю территорию страны. Но мы не падаем духом! Итальянцы народ с прекрасным юмором! Самая «ходовая» шутка сейчас в Милане (на запрет посещать кафе) – «Тайная вечеря»  да Винчи и совсем пуста! Надеемся, что Италия выздоровеет!»

//картина дня

В мире

ВВС США перебросили стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit в Европу

ВВС США перебросили стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit в Европу

Во вторник, 10 марта, стало известно, что ВВС Соединенных Штатов Америки перебросили стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit на авиабазу Лажеш, которая расположена на Азорских островах в Европе.

В Госдуме РФ спрогнозировали, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса. По данному вопросу высказался Константин Затулин, член парламентского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками.

В Госдуме РФ спрогнозировали, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса. По данному вопросу высказался…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Роспотребнадзор всегда дает "дельные советы". Например, сейчас оно посоветовало россиянам не ездить в транспорте в час пик, а также рекомендовало воздержаться…

//новости ан

Суровое наказание - год тюремного заключение и штраф в 10 тысяч долларов для спекулянтов, которые скупают и перепродают медицинские защитные маски, вступит в силу с 15…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Власти Израиля из-за распространения коронавируса COVID-19 ввели обязательный двухнедельный карантин для граждан, прибывающих в страну из-за границы. О введении карантина…

//новости ан

В Тамбовской области жители села Бокино Тамбовского района в понедельник, 9 марта, потребовали от полиции сообщить пдробности по делу о пропаже 13-летней девочки…

//новости ан