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9 марта 2020, 23:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Д. Трамп, globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп подозревает в падениях рынков Россию, Саудовскую Аравию и публикации "лживых СМИ". На фондовых торгах в США 9 марта началось снижение основных индексов.

Эксперты поясняют это с падением мировых цен на нефть и с распространением по миру коронавируса.

"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и потоке нефти. Это, а также поддельные новости, является причиной падения рынка!", - написал Трамп в Твиттер. "Цены на бензин падают, и это хорошо для потребителей", - отметил американский президент.