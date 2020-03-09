В Судане напали на премьер-министра

В столице Судана совершено покушение на председателя правительства Абдуллу Хамдука. Об этом сообщило агентство Анадолу.
Нападение произошло в районе моста Кубер в городе Хартум, это столица Судана. Автомобиль Абдуллы Хамдука двигался в составе конвоя. В этот момент произошел взрыв.
«На пути конвоя был взорвал заминированный автомобиль», — сообщило агентство Анадолу: «Часть машин в конвое пострадала».
Сам премьер-министр не пострадал.
Последний раз Судан попадал в информационную повестку год назад. В апреле 2019 года там произошел переворот.