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Северная Корея запустила три ракеты в сторону Японского моря

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Северная Корея запустила три ракеты в сторону Японского моря
Фото: pixabay.com

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, сообщил что КНДР произвела запуск трех ракет из северокорейского города Сондок в сторону Японского моря. Об этом стало известно рано утром в понедельник, 9 марта.

«Наши военные соблюдают готовность на случай последующих пусков и наблюдают за регионом», - отметили в штабе.

Кроме того, в Японии заявили, что Северная Корея провела испытания баллистических ракет. Премьер-министр страны Синдзо Абэ добавил, что снаряды упали за пределами экономической зоны и не нанесли какой-то ущерб гражданской авиации или судоходству в регионе.

«Во второй половине дня пройдет заседание Совета национальной безопасности по этому вопросу», - уточнил глава правительства.

Министр обороны Японии Таро Коно уточнил, что ракеты пролетели от 100 до 200 км, сейчас проводится сбор и изучение данных.

БА

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