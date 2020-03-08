Эрдоган не исключил, что Турция начнет односторонние действия в сирийской провинции Идлиб

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8 марта 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Путин и Эрдоган, фото с сайта Кремля

Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 8 марта, заявил, что Турция может перейти к односторонним действиям в сирийской провинции Идлиб, если договоренности с Россией не будут соблюдаться. Президент Турции сделал это заявление в Стамбуле.

"Турция оставляет за собой право собственными ресурсами добиться целей операции "Весенний щит" в случае, если Россия не выполнит обязательства по Сирии", - цитируют слова Эрдогана турецкие СМИ.

Он напомнил о заключении соглашения с Россией, чтобы урегулировать кризис в Идлибе без дальнейшего кровопролития, и если Москва не выполнит обязательства по Сирии, Анкара будет готова предпринять односторонние действия в Идлибе.

Эрдоган подчеркнул, что Турция никогда не покушалась на территориальную целостность соседней Сирии, и только добивается возвращения в свои дома 3,6 миллиона сирийских беженцев, находящихся на турецкой территории, а также 1,5 млн человек, находящихся у турецкой границы в Идлибе.

Он уверяет, что Анкара согласна с любым решением, которое обезопасит границы Турции и население Идлиба. По данным Эрдогана, в феврале в Идлибе погибли не менее 59 турецких военных.

На этой неделе Владимира Путин провел переговоры с Эрдоганом, специально приехавшим в Москву. После, 6 марта, Путин проинформировал президента Сирии Башара Асада о договорённостях, достигнутых в ходе состоявшейся 5 марта российско-турецкой встречи на высшем уровне, подчеркнув, что их реализация позволит стабилизировать обстановку в Идлибской зоне.