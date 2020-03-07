Рамзан Кадыров высказался по поводу сообщений о проверке США его счетов

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7 марта 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]

Рамзан Кадыров, фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу сообщений о проверках властей США его "бизнеса и банковских счетов". Как объяснил чеченский лидер, Эмиратский Фонд имени шейха Халифа финансирует проекты в республике, а американских конгрессменов беспокоят отношения между Чечней и ОАЭ.

Члены Конгресса сделали запрос в Госдеп, и им ответили, что ведомство продолжит сбор информации о характере предпринимательской деятельности Кадырова вне России. По словам Кадырова, его не беспокоит переписка между конгрессменами и представителями Госдепа. Глава Чечни заявил, что никогда не имел в России и за рубежом никакого бизнеса и счетов в иностранных банках. Кадыров рассказал, что в Грозном при поддержке эмиратского фонда строится международный университет и создаются рабочие места, это делается для народа. "... О правах которого якобы печется Госдеп", - написал он.

Глава региона подчеркнул, что права человека в Чечне "соблюдаются в 100 раз лучше, чем в США". "Нет, не права человека беспокоят Госдеп и авторов запроса. Они днем и ночью думают, чего бы такого сделать, чтобы подорвать стабильность, мир и порядок в Чеченской Республике, вызвать недовольство народных масс, хаос и беспорядки", — считает Рамзан Кадыров. Он заверил, что никаких своих "задумок" США реализовать не смогут.