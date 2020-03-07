Жёлтые революционеры Парижа. Ситуация сегодня

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7 марта 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Акция протеста "желтых жилетов", фото соцсети

Революции начинаются со столицы. Это известное правило любой революции. Уже больше двух лет во Франции многие люди выступают не только против повышения цен на топливо, но и против президента в целом. По словам Макрона, участники движения «жёлтых жилетов» планируют полностью уничтожить республику. Уличные бои вспыхивают не только в Париже, но и в других городах.

Худшая ситуация была в конце 2019 года, когда все улицы столицы Франции были перекрыты полицией. Почти в каждом районе происходили масштабные столкновения с правоохранителями. «Жёлтые жилеты» не отступали, а продолжали свою отчаянную борьбу с действующим режимом Макрона. Особенно разъярила людей недавняя пенсионная реформа, которая была совершенно невыгодна населению. Президенту Франции и его правительству пришлось пойти на уступки бунтовщикам, чтобы немного охладить их пыл. Однако «жёлтые жилеты» совсем не останавливаются в своём желании положить конец нынешней власти. Протесты продолжаются до сих пор.

Учитывая распространение коронавирусной инфекции по планете, любые митинги и массовые скопления людей могут подвергнуть опасности жизнь окружающих. Президент Макрон настоятельно советует всем граждан успокоиться и пересидеть эти тяжёлые недели дома. Но активисты никак не желают слушать руководство страны. Не так давно, 22 февраля этого года, французские правоохранители задержали одного из лидеров «жёлтых жилетов» Эрика Друэ. Всё случилось из-за того, что лидер оппозиционеров начал несанкционированный митинг прямо на территории Международного сельскохозяйственного салона в Париже. Именно в тот момент Макрон как раз находился в здании. Друэ был задержан охраной президента и отправлен под стражу. Напомним, что Эрик уже не раз был арестован французской полицией по обвинению в организации беспорядков в стране. Друэ приговаривали к большим штрафам за его антиправительственную деятельность. Но лидер оппозиции, ровно как и его товарищи, никак не желает останавливаться в своей борьбе. Он намерен довести своё дело до финала, а под финалом он подразумевает отставку Макрона. Пожалуй, этот фанатик пойдёт даже на риск заражения коронавирусом, лишь бы добиться своей цели.