Капремонт в России: подводные камни обновления жилья

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6 марта 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

В России с 2014 года стартовала программа капитального ремонта многоквартирных домов. За шесть лет она стала обыденностью для обывателя, такой же, как установленные счетчики на воду или контакты с управляющей компанией вместо привычного ЖЭКа. Впрочем, капремонт только кажется неизменной частью реальности - он не стоит на месте, развиваясь и совершенствуясь. Об одной истории, связанной с использованием строительных материалов, расскажет эта статья.

Сенсация без права на огласку

Как известно, чтобы провести капремонт дома, управляющая компания должна объявить строительный аукцион (тендер), на который подают заявки желающие принять участие в строительстве. Предложивший самые выгодные условия получает контракт. Впрочем, до недавнего времени было одно «но» - заказчик сам устанавливал условия выбора строительных материалов согласно первой части заявки формы 2 (требований к материалам). Де-факто, это давало ему право законным образом ограничить количество потенциальных подрядчиков, а то и вовсе сформировать «исключительные» правила, подходящие для конкретной фирмы. С 1 июля 2019 года этим порядкам пришел конец вместе с отменой обязательной формы.

Отмена «формы 2» открыла зеленый свет огромному количеству современных строительных материалов, которые производят в России. Раньше, к примеру, руководство управляющей компании могло поддаться пусть даже добросовестным, но все же заблуждениям, принимая решение на основе своих представлений. Так часто поступали с хризотиловой продукцией, против которой согласно исследованию специалистов Высшей школы экономики, западные производители развернули настоящую информационную войну. «Кампания по его (хризотил-асбеста – прим.ред.) дискредитации была проведена по всем правилам маркетинговых войн. Большинство отечественных обывателей сегодня убеждены в опасности продукции содержащей асбест и его аналоги.<…> Продукцию на основе хризотила активно вытесняют товары-заменители на основе пластиков и металлов, как правило, более дорогие и не всегда столь же долговечные. В результате в выигрыше остаются производители и продавцы этих аналогов, а проигрывают потребители и экономика в целом» - пишут в докладе исследователи.

Между тем, хризотил-асбест является уникальным минералом, а Россия – лидером по его добыче и обработке в мире.

Удивительный и неразрушимый

На данный момент из хризотил-асбеста изготавливают более 300 видов промышленных изделий. Среди них - фиброцементные фасадные плиты, теплоизоляция, плоские листы и, конечно же, шифер. Благодаря своей уникальной волокнистой структуре хризотил-асбест не горит, не плавится, не источает при нагреве вредных паров, не проводит электричество, а прочность его волокна на разрыв превышает лучшие марки стали (300 Мпа). В России хризотил-асбест добывают на двух комбинатах «Ураласбест» и «Оренбургские минералы», обеспечивающих львиную долю добычи и обработки минерала в мире. Что же до отечественного рынка, то благодаря развитой российской промышленности строительные материалы из хризотила являются одними из самых доступных среди аналогов. Казалось бы, почему бы не использовать их повсеместно?

Приведем пример. Есть такой город – Апатиты. Он расположен за полярным кругом, где высокий уровень влажности (80,5%) и постоянные ветра (средняя скорость – 3,6 м/с) диктуют самые жесткие стандарты строительства. Для проведения программы капремонта там был выбран шифер за свои уникальные качества, экономичность и безопасность. Крыша из хризотилцементного материала имеет гарантию в 25 лет, а прослужить при корректном использовании может целый век. Более того – шифер, хризотилцементные фасадные плиты, теплоизоляция и любая другая продукция из хризотила являются пассивной системой пожарной безопасности для дома, поскольку не горят. Хризотил разрушается при температуре в 1500°С, что сравнимо с температурой плавления стали.

Другой пример – программы доступного жилья, которые реализуются по технологии каркасных домов в ряде уральских регионов. Благодаря современным технологиям стало возможным построить индивидуальный частный дом с применением плоских хризотилцементных листов и шифера за короткий промежуток времени. Уникальные свойства минерала позволяют существенно сократить издержки на строительство – к примеру, крыша из шифера не требует прокладки дополнительной шумоизоляции, поскольку сам материал исполняет данную функцию. Такие дома – это типовое жилье нового времени, сочетающее в себе безопасность и надежность, а также доступность для широких масс населения.

Впрочем, на данный момент из-за давления недобросовестных конкурентов, производителям все еще приходится проводить разъяснительные беседы, наглядно демонстрирующие преимущества хризотиловой продукции. «Хризотиловая ассоциация» вместе с Уральской ТПП ежегодно ездят по России, рассказывая о возможностях капремонта с хризотилом. Хризотил уже выбрали многие компании в Нижнем Новгороде, Вологде, Волгограде, Твери и множестве других городов.

Борьба за импортозамещение

В итоге до недавнего времени складывалась парадоксальная ситуация, оказывавшая гигантское влияние на программу капремонта в стране. Люди платили за обновление своих домов, часто переплачивая за сомнения руководства управляющей компании – и это при том, что в России все это время существовала развитая индустрия производства доступных и качественных строительных материалов, очерненных зарубежными конкурентами. Де-факто отмена «формы 2» отменила и ограничения, что привело к реальному импортозамещению на строительном рынке.

Так, многие здания обзавелись вентилируемыми фасадами с использованием хризотилцементных плит. Строители выбирают отечественную продукцию, тем более, что её широкий ассортимент дает возможность создать большое количество дизайнерских решений без существенных затрат. Вентилируемые фасады монтируются на несущий каркас, что позволяет избежать подготовки стен здания, а разнообразие дизайна дает существенный простор. Хризотилцементные плиты помимо эстетичности имеют дополнительную важную характеристику – их огнестойкость делает их элементом пассивной противопожарной системы. Кстати, подобные решения можно увидеть на многих жилых зданиях в столице, в последние годы засверкавших яркими красками.

Итак, на рынке активно закупают не только традиционные хризотиловые продукты, но и новинки. Впрочем, остается еще довольно много сомневающихся, поддавшихся гипнозу информационного поля. И в этом случае можно помочь управляющей компании – жильцы могут повлиять на выбор подрядчика, тем более что теперь этому не препятствуют никакие формы или акты. Выбирая отечественного производителя в качестве поставщика материалов для подрядчика по капремонту, люди выбирают качество, доступность и надежность, способствуя на деле программе импортозамещения.