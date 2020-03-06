В Нидерландах зафиксирована первая смерть от коронавируса

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6 марта 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ, pixabay.com

В Нидерландах зарегистрирована первая смерть от коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставили днем в пятницу, 6 марта, сотрудники национального института здравоохранения.

Уточняется, что сегодня скончался 86-летний мужчина, который ранее был доставлен в больницу Ikazia в Роттердаме с диагнозом COVID-19. Подчеркивается, что источник инфекции данного пациента до сих пор не установлен.

Напомним, это первый гражданин в Нидерландах, который скончался от последствий коронавирусной инфекции. К настоящему моменту количество заболевших в стране составляет 82 человека.