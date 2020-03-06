В Нидерландах зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Нидерландах зарегистрирована первая смерть от коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставили днем в пятницу, 6 марта, сотрудники национального института здравоохранения.
Уточняется, что сегодня скончался 86-летний мужчина, который ранее был доставлен в больницу Ikazia в Роттердаме с диагнозом COVID-19. Подчеркивается, что источник инфекции данного пациента до сих пор не установлен.
Напомним, это первый гражданин в Нидерландах, который скончался от последствий коронавирусной инфекции. К настоящему моменту количество заболевших в стране составляет 82 человека.