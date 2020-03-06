Смертность от коронавируса среди политической элиты Ирана объясняют её близостью к народу

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6 марта 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Одним из крупных очагов коронавируса является Иран. Уже более 3 тысяч человек признаны здесь заболевшими, а более одной сотни иранцев скончались от опасной пневмонии, в том числе и ряд государственных чиновников Ирана.



В первое время Иран скрывал информацию о наличии заболевших, но когда ситуация стала критической, пришлось закрывать границы. Медики считают, что инфекция попала в страну через пассажиров, прибывающих из Китая. Сегодня с Ираном прекратили воздушное сообщение практически все государства.



Смертность среди политической элиты страны объясняют её близостью к народу - ходят в одни церкви и мечети. Когда количество заболевших людей превысило сотни, министерство здравоохранения страны порекомендовало священнослужителям закрыть вход в святые места и запретить целовать ритуальные предметы.



В Иране закрыты все учебные заведения, не работает парламент. Большинство людей просто сидит дома. Продукты покупают через интернет, либо один раз на несколько дней сразу.



В Иране недостаточно хорошо развита медицина, поэтому принять такие меры, как в Китае, у них не получилось. Коронавирус обнажил все проблемы, которые имелись в стране. Цены на нефть в регионе упали. Это очень сильно ударило по экономике государства.



