Россия впервые заступилась за

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6 марта 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Вооружённые силы США нанесли удар по движению "Талибан" в Афганистане(организация, запрещённая в России). Российский МИД осудил эти действия и указал, что США нарушили соглашение, подписанное с талибами в Катаре.



Представитель ВС США объяснил, что удар по талибам был нанесён после того, как они приблизились к пропускному пункту ВС афганцев. Это был оборонительная мера. Представитель России в Афганистане Замир Кабулов настаивает, что американцы и талибы обязаны соблюдать взятые на себя обязательства.



Договор между американцами и талибами встретил положительный отклик в России. Наши дипломаты считают, что иностранный контингент должен покинуть Афганистан, и население страны самостоятельно решит свои проблемы. Позиция России по отношению к движению Талибан показывает стремление к переоценке его статуса. Оно было признано террористическим в 2013 году на основании судебного решения. Совет безопасности ООН намерен снять с данной организации статус террористической группировки, если талибы докажут отсутствие связей с другими террористическими группировками.



Политические эксперты считают, что Россия не должна быть первым государством в пересмотре статуса талибов, так как это может нанести удар по имиджу страны на международной поле.



