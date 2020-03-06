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Россия впервые заступилась за "Талибан"

, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Россия впервые заступилась за

Вооружённые силы США нанесли удар по движению "Талибан" в Афганистане(организация, запрещённая в России). Российский МИД осудил эти действия и указал, что США нарушили соглашение, подписанное с талибами в Катаре.

Представитель ВС США объяснил, что удар по талибам был нанесён после того, как они приблизились к пропускному пункту ВС афганцев. Это был оборонительная мера. Представитель России в Афганистане Замир Кабулов настаивает, что американцы и талибы обязаны соблюдать взятые на себя обязательства.

Договор между американцами и талибами встретил положительный отклик в России. Наши дипломаты считают, что иностранный контингент должен покинуть Афганистан, и население страны самостоятельно решит свои проблемы. Позиция России по отношению к движению Талибан показывает стремление к переоценке его статуса. Оно было признано террористическим в 2013 году на основании судебного решения. Совет безопасности ООН намерен снять с данной организации статус террористической группировки, если талибы докажут отсутствие связей с другими террористическими группировками.

Политические эксперты считают, что Россия не должна быть первым государством в пересмотре статуса талибов, так как это может нанести удар по имиджу страны на международной поле.

ПВ

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