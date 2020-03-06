В Японии сделали демонстрирующего эмоции робота-ребенка с реалистичной головой

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6 марта 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Производство роботов, Chen Zeguo / globallookpress.com

В штаб-квартире национальной полиции в столице Новой Зеландии Веллингтоне появился новый сотрудник – искусственный интеллект Элла, разработанный местными IT-компаниями. Об этом пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Элла – полицейский помощник, она запрашивает необходимые данные с посетителя, понимает его и вникает в суть проблемы, может проконсультировать и связать с экстренными службами. Элла умеет вести прямой диалог, используя мимику, язык тела и эмоциональные высказывания, хоть пока и бестелесна.

Способности ИИ будут тестироваться в реальном времени на настоящих сотрудниках и посетителях штаб-квартиры полиции. Сейчас электронный помощник находится на позиции консультанта, но также будет обязан собирать статистику о поведении обратившихся людей для дальнейшей работы.

Возможно, в скором времени Элла будет чувствовать боль и негативное отношение к себе, ведь специалисты из Японии уже создали Affetto – робота-ребенка с реалистичной головой, которая благодаря сенсорным датчикам невероятно чувствительна и улавливает различные типы прикосновений.

Affetto имитирует мелкую мимику и способен показать оттенки эмоций, которые не ассоциируются с роботами. Это может стать первым шагом к созданию реально человекоподобных механизмов, отмечается в процитированной публикации.