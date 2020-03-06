Минобороны Турции: в Идлибе

В Министерстве обороны Турции в пятницу сообщили о "нейтрализации" 21 сирийского военнослужащего. Подчеркивается, что ликвидация военных была осуществлена в ответ на гибель турецкого солдата.

Ранее сообщалось, что в сирийской провинции Идлиб в ходе обстрела со стороны правительственных сил погибли двое военных из Турции. Одного из них не стало 4 марта, а другого на следующий день – до подписания соглашения о прекращении огня между Москвой и Анкарой.

В ответ на случившееся, как утверждает турецкое Минобороны, около 16.00 по местному времени (17.00 по Москве) беспилотники Турции нанесли удар. Был "нейтрализован" 21 сирийский военнослужащий, а также уничтожены две ракетные установки и две гаубицы армии Сирии.