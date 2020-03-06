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Минобороны Турции: в Идлибе "нейтрализован" 21 сирийский военный
6 марта 2020, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
6 марта 2020, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Елена Середа
Виктор Мартынюк
Владимир Зыков
Илья Голубев
Общество
По словам руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, в СМИ намеренно искажается ситуация по внесенному законопроекту о запрете комиссий по платежам ЖКХ.
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