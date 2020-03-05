Не так как у нас. Как гуляют на похоронах на Мадагаскаре

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5 марта 2020, 21:39 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

На Мадагаскаре похороны не трагедия, а великий праздник, радужный и весёлый, фото соцсети

Похороны – это грустное и трагичное событие для каждого человека. Все мы привыкли думать, что после ухода из жизни какого-либо родственника, мы теряем его навсегда. Как правило, на похоронах царит гнетущая атмосфера потери и боли. Всюду слышатся плач и вопли отчаяния. Каждый человек в своей жизни переживал эти грустные и даже страшные моменты в своей жизни. Отчаяние, пустота, боль и горечь потери… Эти чувства преследовали всех нас не только на похоронах, но и после проведения ритуалов. Ещё грустнее нам становилось уже после, вечером, когда похороны уже проведены. Но есть такая страна, где смерть – далеко не трагедия, а великий праздник, радужный и весёлый. И страна эта называется Мадагаскар. Государство, где похороны заканчиваются весёлым и радостным застольем.

Первые люди (предки нынешних малагасийцев) прибыли на этот остров из территории Океании ещё в начале нашей эры. Создав свои собственные государства, они перемешались со многими народностями, в том числе и с африканскими. Впоследствии, они превратились в уникальную нацию, где культы Африки смешались с полинезийскими верованиями. На Мадагаскаре больше половины населения исповедует загадочный Культ Предков. В этой религии не принято хоронить умерших с болью в сердце. Напротив, когда умирает человек – это великий праздник, так как он, по верованиям местных, вовсе не растворяется в воздухе и не сгнивает, а перемещается в более интересный мир, в котором проживают духи и божества. Человек после смерти остаётся тем, кем он и был при жизни. Он так же улыбается и смеётся, шутит и травит анекдоты, так же ест и пьёт. В мире духов он предаётся веселью и радости, и никак уж не желает, чтобы его оплакивали. Предаться скорби по ушедшему родичу – невероятное оскорбление его духа. Подумать только, в этой стране совсем не принято горевать по умершим! Это считается для них абсолютной нормой. Никто из родственников не плачет и не рвёт на себе волосы. Все танцуют, радуются, смеются и улыбаются, а заодно и запивают своё веселье доброй порцией какой-нибудь крепкой настоечки. Смотришь на всё это, и думаешь, что находишься совсем на другой планете.

Некоторые из мадагаскарцев ещё, чувствуя приближение смерти, советуют родственникам запасаться особенными гробами. Гробы их больше напоминают какие-то детские игрушки. Можно закупить саркофаг в форме банана или раскрасить его различными яркими цветами. Некоторые даже предпочитают гробы в форме космического корабля.

Саркофаг в форме банана, фото соцсети

Многие шаманы Мадагаскара считают, что после смерти человек испытывает что-то вроде полёта на ракете, несущей их к звёздам. Колдуны всегда восхваляют Богов и Духов во время похоронных процессий, и просят их скорее переместить умершего в прекрасные и удивительные миры. Вот что можно сказать про похоронные ритуалы на Мадагаскаре. Порою туристам легко спутать их с каким-нибудь праздником. Поистине удивительная культура, которая процветает до сих пор!