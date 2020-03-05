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Из-за хорошей жизни австрийской армии не хватает новобранцев

Сладкая жизнь не для здоровых

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за хорошей жизни австрийской армии не хватает новобранцев

Каждый год австрийская призывная комиссия отмечает нехватку новобранцев для службы в армии. Одной из причин тому является ожирение мужчин.

Средний вес парней в возрасте 18 лет составляет 75 килограммов. В стране почти в два раза увеличилось и количество мужчин весом более центнера. Так в столице из 11 тысяч призывников порядка 10% считаются негодными к службе. Такая ситуация сохранится и в ближайшем будущем.

Подростки в школе и дома питаются очень хорошо. В меню входят блюда, которые содержат большое количество жира и сладкого. Из-за отсутствия полноценной физической нагрузки происходит ожирение тела. Призывные комиссии стали намного внимательнее относиться к здоровью призывников. Люди, страдающие проблемами с сердцем, лёгкими в армию не могут призываться. Психические отклонения также являются причиной отказа в приёме на военную службу.

Полностью здоровыми в Австрии оказались только 20% призывников.  Поэтому Министерство обороны страны со школьного возраста уделяет внимание воспитанию и здоровому образу жизни подростков.  Школьников привлекают к занятиям в спортивных клубах.

Из-за дефицита солдат военные руководители Австрии предлагают ввести понятие для новобранцев как частично годный к службе. Молодые люди с ограничениями по здоровью могут выполнять свой гражданский долг на кухне или быть штабными работниками.

ПВ

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