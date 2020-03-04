Герцогиня Кейт появилась на мероприятии в пальто тринадцатилетней давности

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4 марта 2020, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]

герцогиня Кэтрин, Stephen Lock/Keystone Press Agency

Герцогиня Кембриджская Кэтрин, которая в настоящий момент находится вместе с принцем Уильямом с официальным визитом в Ирландии, появилась на мероприятии в пальто тринадцатилетней давности.

Сегодня супруги посетили национальный центр по охране психического здоровья молодежи Jigsaw. Герцогиня Кейт выбрала для выхода белое двубортное пальто с необычным воротником и черными пуговицами. В этой верхней одежде ее видели 13 лет назад – за три года до помолвки с принцем Уильямом. Тогда женщина появилась в этом пальто на празднование 30-летия Питера Филлипса, сына принцессы Анны.

Отметим, что в среду Кейт практически повторила свой предыдущий выход в данном предмете гардероба, дополнив его платьем, плотными темными колготками и черными высокими сапогами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HRH The Duchess Of Cambridge???? (@duchess_of_cambridge_catherine)4 Мар 2020 в 4:19 PST