Герцогиня Кейт появилась на мероприятии в пальто тринадцатилетней давности

Герцогиня Кембриджская Кэтрин, которая в настоящий момент находится вместе с принцем Уильямом с официальным визитом в Ирландии, появилась на мероприятии в пальто тринадцатилетней давности.
Сегодня супруги посетили национальный центр по охране психического здоровья молодежи Jigsaw. Герцогиня Кейт выбрала для выхода белое двубортное пальто с необычным воротником и черными пуговицами. В этой верхней одежде ее видели 13 лет назад – за три года до помолвки с принцем Уильямом. Тогда женщина появилась в этом пальто на празднование 30-летия Питера Филлипса, сына принцессы Анны.
Отметим, что в среду Кейт практически повторила свой предыдущий выход в данном предмете гардероба, дополнив его платьем, плотными темными колготками и черными высокими сапогами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram