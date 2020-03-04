Турция просит поддержки у США

Североатлантический альянс поддержит Анкару в Сирии. Такое обещание прозвучало в Анкаре. Туда прибыла делегация представителей Вашингтона.
В Анкару прибыли постпред США при ООН Келли Крафт и спецпредставитель официального Вашингтона по Сирии Джеймс Джеффри.
«Состоялся обмен мнениями по шагам в направлении урегулирования кризиса в Идлибе», — сообщило турецкое агентство Анадолу по итогам встречи: «Подчеркнута значимость демонстрации солидарности стран-НАТО с Анкарой, в особенности со стороны США».
Американцев интересовали миграционные проблемы. Пару дней назад больше Анкара выпустила 117 тысяч беженцев. Они проникли на территорию Греции. Это вызвало возмущение Евросоюза. Турция напомнила Европе о невыполненных обещаниях.
Турецкая сторона настаивала на поддержке Соединенных Штатов в операции «Весенний щит». В Идлибе произошло обострение обстановки. Повстанцы выступили против армии Башара Асада.