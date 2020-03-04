Турция просит поддержки у США

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4 марта 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Эрдоган на фото Globallookpress/ Xinhua

Североатлантический альянс поддержит Анкару в Сирии. Такое обещание прозвучало в Анкаре. Туда прибыла делегация представителей Вашингтона.

В Анкару прибыли постпред США при ООН Келли Крафт и спецпредставитель официального Вашингтона по Сирии Джеймс Джеффри.

«Состоялся обмен мнениями по шагам в направлении урегулирования кризиса в Идлибе», — сообщило турецкое агентство Анадолу по итогам встречи: «Подчеркнута значимость демонстрации солидарности стран-НАТО с Анкарой, в особенности со стороны США».

Американцев интересовали миграционные проблемы. Пару дней назад больше Анкара выпустила 117 тысяч беженцев. Они проникли на территорию Греции. Это вызвало возмущение Евросоюза. Турция напомнила Европе о невыполненных обещаниях.

Турецкая сторона настаивала на поддержке Соединенных Штатов в операции «Весенний щит». В Идлибе произошло обострение обстановки. Повстанцы выступили против армии Башара Асада.