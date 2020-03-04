Такой рэп Мекке не нужен

//В мире 13+

4 марта 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Саудовскую рэп-исполнительницу раскритиковали на уровне руководства страны за исполнение музыкального произведения. В частности губернатор Мекки Халид бин Фейсал считает, что авторов и исполнителей клипа о девушке из Мекки необходимо наказать.



Запись выложила в сеть исполнительница Аясель аль-Биши. На ролике можно увидеть, как рэперша зачитывает текст композиции, а позади неё подтанцовку обеспечивают девушки в европейской одежде.



В тексте песни имеются следующие слова: мужчина, который женится на мекканке, очутится в раю ещё на земле. В целом произведение не нарушает законов Саудовской Аравии. Но блогеры исламской страны потребовали выслать рэпершу из государства, так как произведения в её исполнении навязывают порочную культуру.



Позже стало известно, что исполнительницу произведения в ближайшее время могут арестовать. Прокуратура предъявляет претензии к тому, что клип снят в общественном месте без специального разрешения. Её канал на Youtube уже удалён. Западные СМИ подвергли решение руководства Саудовской Аравии об аресте девушки серьёзной критике.



В этой восточной стране женщины имеют гораздо меньше прав, чем мужчины. Слабому полу только недавно разрешили ходить в рестораны, управлять автомобилем. Помимо этого женщины могут выезжать за границу только в сопровождении мужчин.



