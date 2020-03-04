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//В мире 13+

Такой рэп Мекке не нужен

, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Такой рэп Мекке не нужен

Саудовскую рэп-исполнительницу раскритиковали на уровне руководства страны за исполнение музыкального произведения. В частности губернатор  Мекки  Халид бин Фейсал считает, что авторов и исполнителей клипа о девушке из Мекки необходимо наказать.

Запись выложила в сеть исполнительница Аясель аль-Биши. На ролике можно увидеть, как рэперша зачитывает текст композиции, а позади неё подтанцовку обеспечивают девушки в европейской одежде.

В тексте песни имеются следующие слова: мужчина, который женится на мекканке, очутится в раю ещё на земле. В целом произведение не нарушает законов Саудовской Аравии. Но блогеры исламской страны потребовали выслать рэпершу из государства, так как произведения в её исполнении навязывают порочную культуру.

Позже стало известно, что исполнительницу произведения в ближайшее время могут арестовать. Прокуратура предъявляет претензии к тому, что клип снят в общественном месте без специального разрешения. Её канал на Youtube уже удалён. Западные СМИ подвергли решение руководства Саудовской Аравии об аресте девушки серьёзной критике.

В этой восточной стране женщины имеют гораздо меньше прав, чем мужчины. Слабому полу только недавно разрешили ходить в рестораны, управлять автомобилем. Помимо этого женщины могут выезжать за границу только в сопровождении мужчин.

ПВ

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