Раскрыты данные о принудительном труде уйгурских мусульман на корпорации Запада

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4 марта 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Китайский рабочий, Jiang Heng / globallookpress.com

Австралийский институт стратегической политики обнародовал доклад, в котором говорится, что примерно 80 тысяч уйгурских мусульман были вывезены из Синьцзян-Уйгурского автономного района с 2017 по 2019 год в различные регионы Китая для работы на фабриках, изготавливающих продукцию известных компаний, включая Apple, Nike и производителя технологий Foxconn.

Авторы доклада установили, что подобных фабрик по всему Китаю как минимум 27. Они сотрудничают с 83 популярными брендами: Nike, Zara, Adidas, H&M, Uniqlo, Victoria's Secret, BMW, Land Rover, Lenovo, LG, Dell, ASUS, Acer, Samsung, Apple и другими.

В исследовании отмечается, что уйгуры практически не могут покидать свои рабочие места, а если попытаются сбежать, то их посадят под арест без объяснения причин, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры». Также рабочим запрещено общаться с окружающими - за ними тщательно наблюдают с помощью систем искусственного интеллекта.

Китайское правительство уверено, что принудительный труд под контролем «электронных надсмотрщиков» - важная часть перевоспитания «склонных к терроризму» мусульман-уйгуров - и не собирается корректировать свою внутреннюю политику.