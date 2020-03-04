Американцу, вернувшемуся из Китая, выставили счет за пребывание на карантине

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4 марта 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Igor Do Vale

В США Фрэнка Вучински, прилетевшего из Китая с трехлетней дочерью, поместили из-за коронавируса на две недели на карантин на базу морской пехоты в Калифорнии. Отец и его маленькая дочь сдали три тест, коронавирус у них не обнаружили, сообщает kp.ru.

Здоровые мужчина и девочка вернулись домой. А в скором времени Фрэнку Вучински пришли счета за медицинское обслуживание в карантине на общую сумму 3918 долларов. По словам мужчины, он не один такой, кто надеялся, что за пребывание на карантине платить не придется, выбора-то не было. "Как и кто будет все это оплачивать?" - возмущен американец.

В правительстве США пока никак не комментируют ситуацию с карантином и счетами. Пользователи соцсетей в США сейчас активно обсуждают, надо ли выкладывать огромные суммы денег за то, что в других странах делают бесплатно.