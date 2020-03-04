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Венесуэла 2020. Буря неизбежна?

, 09:27 [ «Аргументы Недели», ]

Венесуэла 2020. Буря неизбежна?
Хуан Гуайдо и Мадуро

Совсем недавно 1 марта всем известный политический деятель Венесуэлы Хуан Гуайдо обвинил правящий режим Мадуро в покушении на его жизнь. Автомобиль Гуайдо был обстрелян в городе Барксимето. Сам глава оппозиции уцелел и не получил ни одного ранения. Но после этих событий его оппозиционная политика стала более агрессивной.

Как он сам заявил в Твиттере, «Диктаторский режим пытался убить меня. В моей машине девять пулевых отверстий». Гуайдо сообщил, что не собирается отступаться. Напротив, он обещает удвоить свои силы в борьбе с ненавистным ему режимом. Николас Мадуро не раз угрожал Гуайдо тюрьмой и так же заявлял, что не собирается отступаться от борьбы с оппозиционным лидером. Напряжённость продолжает нарастать с каждым днём. 

Никто точно не знает, чем всё-таки закончится противостояние двух лидеров в Венесуэле. Многие аналитики считают, что ситуация чревата гражданской войной. Очень много людей поддерживает оппозицию во главе с Гуайдо и выступают против Мадуро. Почти такое же количество представителей населения поддерживает правящую партию и считает Хуана Гуайдо марионеткой США или даже вовсе тайным агентом ЦРУ. Стычки между сторонниками действующего режима и оппозицией часто вспыхивают в городах и сёлах. Благодаря противоборству руководства страны и недовольных режимом, в Венесуэле наблюдается усиление преступных кланов. Нередки случаи похищений и убийств. Развернули свою деятельность и представители наркокартелей. Даже многие индейские племена, проживающие в тех регионах, стали прибегать к грабежам и насилию. Неутешительные оценки можно дать и ситуации с надвигающейся коронавирусной инфекцией, которая уже проникла в Южную Америку. Что же случится в Венесуэле в ближайшие месяцы – трудно предугадать. Многие местные жители заявляют, что ситуация продолжит ухудшаться, и совсем скоро окончательно выйдет из-под контроля.  

 

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