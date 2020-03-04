Почему индийцам стоит бояться коронавируса

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4 марта 2020, 07:34 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Фото: соцсети

Коронавирусная инфекция свирепствует уже больше двух месяцев, и её распространение только усиливается. Всемирная Организация Здравоохранения уже сменила уровень опасности на Очень Высокий. По многим странам стремительно распространяется паника, усиливаемая СМИ-агентствами. Люди в спешке скупают маски и запасаются провиантом.

В особой опасности находятся лица пожилого возраста и те, у кого у больные лёгкие. Однако если в Европе или Китае присутствует современная медицина, вполне обладающая возможностями побороть заразу, то например, в Индии ситуация куда сложнее. К удивлению общественности ещё в конце февраля месяца премьер-министр Индии сообщил о чудом вылечившихся пациентах с инфекцией Covid-19. И это поистине чудо, потому что ситуация со здравоохранением в этой стране находится на крайне низком уровне. То же самое стоит сказать и о всеобщей экономической ситуации. Велика разница между богатыми и бедными, и большая часть населения прозябает в нищете и антисанитарии.

Русские туристы, сведущие в эзотерике и восточных науках, часто совершают поездки в Индию или даже паломничества. Они встречаются с разными гуру и священнослужителями, у которых ищут путь к спасению от различных проблем. В Индии полно ашрамов (храмов), в которых принимают паломников со всего мира. Естественно, большая часть этих ашрамов напоминает приют из века 17-го, ещё даже доанглийских времён. Всюду грязь и антисанитария, бегают тараканы и клопы, а вместе с ними захаживают и крысы. Везде страшная вонь, особенно в санузлах. Спят, как правило, паломники все вместе на прогнивших кроватях в одном гигантском помещении. Многие гуру считают, что эти неудобства – нормальное явление. Ведь паломники – всего лишь-то обычные смертные, чего же им всякая роскошь? Боги ведь требуют поклонения и почтения, а коли вера сильна и нерушима, так можно и среди крыс переночевать?! А вот гуру очень часто проживают вполне неплохо и имеют огромные богатства. Подобные ситуации нередко приводят к фатальному исходу. Многие путешественники после посещения таких «святилищ» возвращаются домой с различными заболеваниями. Подхватить тот же грипп в подобных местах – обычное дело.

А теперь давайте представим, что же случится, если, упаси Боже, начнётся распространение коронавирусной инфекции по всем городам Индии. В этом случае глобальная катастрофа станет неизбежной. Начнётся массовое вымирание людей по всем поселениям. Хуже всего придётся деревням, в которых уровень жизни подобен средневековью. В городских трущобах болезнь распространится за считанные часы, и уже через пару суток заражённых будут тысячи. И если зараза действительно пойдёт по всей стране, жертвы будут исчисляться не тысячами, а миллионами. Поэтому, может быть Индии и крупно повезло, что все заразившиеся выздоровели так быстро. Будем следить за развитием событий и надеяться, что катастрофа минует такие страны, как Индия или Бангладеш. Есть такие государства, в которых массовые эпидемии просто недопустимы.