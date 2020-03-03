Все новости >>

//В мире 13+

Двух туристок из России на надувных кругах унесло в море на Пхукете

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Phuket News

Двух туристок из России на надувных кругах унесло в море на Пхукете
Таиланд, pixabay.com
На острове Пхукет в Таиланде двух россиянок 25 и 27 лет унесло на надувных кругах в море. Согласно последней информации, происшествие случилось неподалеку от пляжа Карон, где они купались.
 
Поисково-спасательная операция началась сразу после того, как в полицию обратился туристический гид, который заметил долгое отсутствие девушек. Два часа группы спасателей искали россиянок, впоследствии они были найдены в трех километрах от пляжа.
 
Гражданок РФ Марию и Ксению доставили на берег, они не пострадали и вернулись в свою гостиницу.
ЕТ

//картина дня

Общество

Репортер из Идлиба показал ПВО противника Асада

Повстанцы рассекретили мобильную группу ПВО, которая сбивает авиацию Асада

Сирийские повстанцы используют мобильные группы, чтобы сбивать авиацию Башара Асада. Военный корреспондент Фарук Шами, который находится в Идлибе на неподконтрольной Дамаску территории, выбрался с одной из них на передовую.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин осудил внесение в Конституцию РФ поправки, которые предлагают закрепить статут русского народа как «государствообразующего». В многонациональном государстве это не допустимо

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин осудил внесение в Конституцию РФ поправки, которые предлагают закрепить статут…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Предложение лидера ЛДПР вызывает недоумение и смахивает на провокацию, но Владимир Жириновский призывает отменить мораторий на смертную казнь за распространение фальшивых…

//новости ан