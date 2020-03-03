Двух туристок из России на надувных кругах унесло в море на Пхукете

На острове Пхукет в Таиланде двух россиянок 25 и 27 лет унесло на надувных кругах в море. Согласно последней информации, происшествие случилось неподалеку от пляжа Карон, где они купались.

Поисково-спасательная операция началась сразу после того, как в полицию обратился туристический гид, который заметил долгое отсутствие девушек. Два часа группы спасателей искали россиянок, впоследствии они были найдены в трех километрах от пляжа.

Гражданок РФ Марию и Ксению доставили на берег, они не пострадали и вернулись в свою гостиницу.