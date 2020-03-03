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МВФ подбирает ключи к управлению Украиной

, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

МВФ подбирает ключи к управлению Украиной

Западные кредиторы обещают Украине серьёзные финансовые инвестиции. Однако для этого президент Зеленский должен провести кадровые перестановки в правительстве.

Помимо этого Киев проводит переговоры с руководством ЕС о поставке своих непродовольственных товаров в Европу. В Киеве надеются, что это позволит улучшить экономическое положение в стране.

Делегация МВФ бывала в «Незалежной» уже несколько раз. Последний визит состоялся в феврале. Представители финансовой организации заявили, что достигли с Киевом определённых договорённостей относительно дальнейшей материальной поддержки. Однако ни о какой конкретике относительно формата сотрудничества и объёмов помощи не говорилось.

На сегодняшний день Украина получает незначительную помощь от МВФ. Киев не выполняет те условия, которые обговорены в соглашении с финансовой организацией. В частности главу МВФ особо интересует земельная реформа, приватизация территорий. Помимо этого кредиторы настаивают на изменении законодательства для банковской системы Украины.
Неплатёжеспособные банки, по мнению руководства МВФ, должны уйти с финансового рынка. Это позволить сделать финансовую систему Украины открытой и безопасной.

Экономические эксперты предполагают, что сотрудничество с МВФ приведёт к тому, что правительство «Незалежной» будет полностью управляться с Запада.

ПВ

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