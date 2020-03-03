Турция использует украинское оборудование при создании беспилотников

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3 марта 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшее время завод по производству авиационных двигателей в Запорожье поставит Турции силовые агрегаты для беспилотных аппаратов. Турецкая армия уже давно использует беспилотные самолёты в боевых операциях в Сирии. Их эффективность позволяет сократить потери дорогих истребителей и уменьшить количество погибших лётчиков.



Украинские двигатели позволят летать беспилотным аппаратам по времени до одних суток без посадки на высоте до 12 километров. При этом самолёт сможет взять на борт более тонны груза. Всего Украина поставит Анкаре более 500 двигателей в ближайшие 9 лет. Сумма контракта составит более 600 миллионов долларов.



Дрон способен нести управляемые ракеты и гравитационные бомбы. Вооружение беспилотника может поражать цели на расстоянии до 250 километров. Украинские специалисты сообщили, что испытание беспилотного летательного аппарата Akıncı было проведено в прошлом году.



Украина и Турция создали совместное предприятие по развитию космической техники, разработке высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов.



Сейчас государства совместно создают новый беспилотник с модернизированным двигателем. Он будет разгонять самолёт до скорости звука. Также партнёры совместно работают над новой силовой установкой для турецкой ракеты.



