Вспышка коронавируса заставила Китай совершить «прыжок в цифровое будущее»

//В мире 13+

3 марта 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Мужчина с телефоном, pixabay.com

В Китае из-за вспышки коронавируса COVID-2019 произошел настоящий бум цифровых сервисов. Некоторые сегменты экономики, ранее в большей степени существовавшие офлайн, буквально за несколько месяцев совершили «прыжок в цифровое будущее».

Такого еще никогда не было: около 170 миллионов китайских школьников и студентов обучаются только в онлайн-режиме. Сервисы по интернет-репетиторству получают многомиллионные прибыли. Стоит отметить, что образование в отдельных районах КНР и раньше пытались перевести на «цифру», но только сейчас эпидемия коронавируса дала этому тренду импульс настолько мощный, что повальная «цифровизация» произошла почти автоматически.

Есть и совершенно новые тренды. Например, ночные клубы в Китае перешли на «интернет-вечеринки» – в связи с карантином многие люди сидят дома и не могут веселиться по-настоящему. Китайским клабберам тут же предложили оригинальное решение - «ходить» на «облачные рейвы» через платформу Douyin (китайская версия TikTok).

Благодаря коронавирусу появились даже новые профессии. Например, онлайн-консультанты, которые помогают выбирать интимные товары людям, не имеющим из-за карантина возможности жить полноценной половой жизнью.

В общем, Китай с еще большей скоростью стал переходить к цифровому формату взаимодействия между людьми из-за ажиотажа вокруг коронавируса: люди на улицах перестали общаться друг с другом, дети не ходят в школу, а взрослые - на работу. Как говорится, если бы коронавируса не было, его стоило бы придумать, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».