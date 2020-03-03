Эксперты назвали ключевые причины потери багажа в аэропортах

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3 марта 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

багаж, pixabay.com

Сотрудник компании, которая занимается доставкой сумок и чемоданов, потерянных авиаперевозчиками, в беседе с журналистами назвал ключевые причины, по которым в аэропортах теряют багаж пассажиров.

По словам источника, чаще всего это происходит из-за задержек и отмен рейсов – возникает путаница, которая приводит к неприятным последствиям, передает ФБА "Экономика сегодня". Нередко теряются тяжелые сумки, которые не вписываются в систему транспортировки и маркировки.

Швейцарская информационная организация SITA отмечает, что в 2018 году в аэропортах потеряно 24,8 млн чемоданов. Уточняется, однако, что десять лет назад багаж теряли значительно чаще.

Пассажирам рекомендуют наклеивать на свой багаж бирки с информацией о своем пункте назначения.