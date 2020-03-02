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Коронавирус в Португалии. Что думают местные жители

, 20:47 [ «Аргументы Недели», ]

Коронавирус в Португалии. Что думают местные жители
Коронавирус в Португалии, фото соцсети

Португалия – весьма экзотичная страна, полная красивых пейзажей и чудесных океанических пляжей. Страна с богатой и древней историей и очень весёлыми, радушными людьми, больше похожими на итальянцев. Но сейчас почти каждый, живущий в Португалии, напуган и подавлен. И всё из-за вспышки коронавирусной инфекции, которая сейчас продолжает распространяться по Европе.  

Соседняя Испания уже познала на себе коронавирусную истерию. Проблема не столько в распространении заболевания, сколько в ужасной панике, раздуваемой местными СМИ. Португалия уже бьёт тревогу, так как вирус уже пробрался на её территории. На данный момент на территории этой страны зафиксировано двое заражённых. Месяц назад никто и понятия не имел, что инфекция распространится на весь север Италии, а теперь в тех регионах настоящая карантинная зона. Почему же, собственно, португальцы так сильно опасаются за своё здоровье, и что они думают о пришедшей угрозе?

Большая часть португальцев – верующие люди, и они всеми силами продолжают надеяться на Божье чудо. Многие из них полагают, что Бог смилуется над их страной и не допустит нового появления заражённых. Другие же очень опасаются за свою жизнь и разводят панику. Очень часты суждения о том, что пора уже прекратить называть распространение коронавируса – эпидемией. Критики считают, что эпидемия давно вышла из-под контроля и превратилась в пандемию. Не стоит порицать таких людей, так как у них есть полное право для страха. В 1918-1919 годах после Первой Мировой войны на Пиренейском полуострове возникла эпидемия испанского гриппа (по-исп. La Pesadilla), позднее превратившаяся в пандемию мирового масштаба. Больше 50 миллионов человек погибло в результате массового заражения. Симптомы были очень страшными. На поздних стадиях больные умирали от внутрилёгочного кровотечения, буквально захлёбываясь кровью. Никто так и не определил, откуда именно болезнь пришла в Испанию, но по некоторым сведениям зараза проникла в Европу вместе с китайскими рабочими. Португальцы всерьёз опасаются, что новая эпидемия Covid-19 может перерасти во вторую «испанку», и тогда катастрофы уже не избежать. 

На данный момент всеобщая ситуация с распространением коронавирусе близка к критической. Но до уровня испанского гриппа это заболевание ещё не дотягивает. От «испанки» только в первые 20 недель умерло до 25 миллионов человек. Умирали не только старики, но и вполне здоровые молодые люди. В случае с коронавирусом – всё намного лучше, если можно так выразиться. Количество оправившихся от болезни продолжает возрастать. Будем надеяться, что медики вскоре полностью подготовят вакцину, и тогда количество заражённых сойдёт на нет.

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